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"كان سهران؟".. الغندور يكشف سر غياب لاعب الزمالك عن مباراة المحلة

12:17 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    زياد الباسل مع الفريق الاول للزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    الزمالك وغزل المحلة
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    الزمالك
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    الزمالك وغزل المحلة
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    مباراة سابقة بين الزمالك والمحلة
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    غزل المحلة والزمالك
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    غزل المحلة والزمالك أرشيفية
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، سر غياب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك عن الفريق في مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

ونجح نادي الزمالك، في تحقيق الفوز على فريق غزل المحلة أمس الإثنين، برباعية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور:" محمد صبحي حارس الزمالك غاب عن مباراة غزل المحلة بالجولة الرابعة من الدوري بسبب الإصابة وليس بسبب شائعات السهر التي ترددت خلال الساعات الماضية".

وأوضح:" ترددت خلال الساعات الماضية أن عبد الواحد السيد مدير الكرة حذر محمد صبحي من السهر ولكن حقيقة الأمر أن اللاعب غاب بسبب الإصابة، ودي معلومة أكيدة".

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