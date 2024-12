تعرف على طريق بيراميدز في بطولة كأس مصر 24/25

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أقيمت ظهر اليوم السبت قرعة منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/25.

وهي القرعة التي غاب عنها النادي الأهلي بسبب انسحابه من أمام فاركو بالنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز في دور الـ 32 لنظيره المنصورة وحال فوزه بالمباراة فسيلتقي في دور الـ 16 بالفائز من مباراة (بتروجت VS المقاولون العرب).

وحال فوز بيراميدز وتأهله إلى دور الـ 8 فسيواجه الفريق الفائز من مباراتي (إنبي VS حرس الحدود) و (الإسماعيلي VS طنطا).

وإذا فاز بيراميدز وتأهل إلى دور نصف النهائي فسيواجه الفريق الفائز من المباريات التالي (غزل المحلة VS الفائز من مباراة سبورتنج و الحمام) ـ (فاركو VS الترسانة) ـ (البنك الأهلي VS بترول أسيوط) ـ (المصري البورسعيدي VS وادي دجلة).

وحال تأهل الزمالك في إلى دور النهائي فسيلتقي الفائز من الطريق الآخر.

وكان بيراميدز قد توّج بالنسخة الماضية من بطولة الكأس بعد فوزه بهدف نظيف على نظيره زد في النهائي.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"الأهلي لن يُشارك".. تعرف على مباريات دور الـ 32 من كأس مصر