"لا يوجد ما يمنع".. سيراميكا يكشف حقيقة انتقال قندوسي للزمالك

كتب - محمد القرش:

أوضح المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، حقيقة انتقال أحمد القندوسي إلى الزمالك.

وقال البطاوي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "وصلتنا العديد من العروض الرسمية من أجل ضمن أحمد القندوسي، وستتم مناقشاتها بعد نهاية الموسم".

وعن أنباء مفاوضات الزمالك لضم اللاعب، أضاف: "كما قلت هناك العديد من العروض التي سندرسها في الوقت المناسب".

واختتم: "لا يوجد ما يمنع انتقال القندوسي إلى الزمالك في عقد اللاعب، لكن هناك شق أدبي في علاقتنا مع الأهلي والزمالك يمنعنا من فعل ذلك، فنحن لسنا "كوبري" لأي صفقة".