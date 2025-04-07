"لا يوجد ما يمنع".. سيراميكا يكشف حقيقة انتقال قندوسي للزمالك
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كتب - محمد القرش:
أوضح المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، معتز البطاوي، حقيقة انتقال أحمد القندوسي إلى الزمالك.
وقال البطاوي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "وصلتنا العديد من العروض الرسمية من أجل ضمن أحمد القندوسي، وستتم مناقشاتها بعد نهاية الموسم".
وعن أنباء مفاوضات الزمالك لضم اللاعب، أضاف: "كما قلت هناك العديد من العروض التي سندرسها في الوقت المناسب".
واختتم: "لا يوجد ما يمنع انتقال القندوسي إلى الزمالك في عقد اللاعب، لكن هناك شق أدبي في علاقتنا مع الأهلي والزمالك يمنعنا من فعل ذلك، فنحن لسنا "كوبري" لأي صفقة".
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