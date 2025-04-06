مصدر بلجنة التظلمات يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي

كتب - أحمد عبد الباسط:

شهدت الأيام الماضية تظلم الزمالك وبيراميدز ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

وأوضح مصدر في لجنة التظلمات، آخر تطورات استئناف الثنائي، بيراميدز والزمالك، على قرارات الرابطة ضد الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن لجنة التظلمات لم تجتمع من أجل صدور أي قرارات.

وأوضح المصدر أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إقامة جلسات من أجل دراسة التظلمات والوصول إلى القرار النهائي.

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130، بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

وقررت رابطة الأندية معاقبة المارد الأحمر، باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراة الزمالك التي لم يحضرها، بجانب تحميله الغرامات المالية نظير تصرفه.

واستقرت الرابطة على إلغاء خصم النقاط الـ3 التي تقرر خصمها من الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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