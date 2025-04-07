كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أن الهدف الأساسي للنادي الأهلي هو إضعاف الزمالك من خلال وجود مفاوضات مستمرة من قبل إدارة القلعة الحمراء مع لاعبي الفارس الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "مجلس إدارة النادي الأهلي هدفه الأساسي هو التعاقد مع لاعبي الزمالك، بهدف إضعاف الفريق".

وأضاف: "النادي الأهلي تواصل مع سانت إتيان للتعاقد مع محمود بنتايك، نجحنا في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي وهذا انتصار لنا، بعدما تمكنا من شراء عقد اللاعب في ظل رغبة المنافس في التعاقد معه".

وتابع: "الأهلي يسعى بكل الطرق ضم أحمد سيد زيزو والتعاقد معه وتم عقد جلسة مع والد اللاعب، لكنني لم أرى لاعب في السنوات الماضية، يرغب في الاستمرار بصفوف نادي الزمالك مثل أحمد سيد زيزو".

واختتم ميدو: "أعد جماهير الزمالك، بأننا مثلما تمكنا من الانتصار في القمة، سنتمكن من سماع أخبار جيدة في الفترة المقبلة".

ويذكر أن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، ينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية.

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