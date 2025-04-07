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تعادل الزمالك وسقوط ليفربول.. نتائج مباريات يوم الأحد 6 أبريل

12:54 ص الإثنين 07 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد اليونايتد (1)

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كتب - نهى خورشيد:

شهدت ملاعب العالم، مساء اليوم الأحد 6 أبريل 2025، سلسلة من المباريات المثيرة ضمن منافسات عدة بطولات عربية وأوروبية، التي اتسمت بالندية والإثارة.

وفي السطور التالية، يعرض "مصراوي" أبرز نتائج مباريات اليوم في مختلف البطولات:

نتائج كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً

الكاميرون 1-2 مصر.

المغرب 3-0 تنزانيا.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام 3-1 ساوثهامتون.

برينتفورد 0-0 تشيلسي.

فولهام 3-2 ليفربول.

مانشستر سيتي 0-0 مانشستر يونايتد.

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

بتروجيت 1-0 الجونة.

الزمالك 0-0 مودرن سبورت.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية 1-2 أتلتيكو مدريد.

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

روما 1-1 يوفنتوس.

نتائج مباريات الدوري السعودي

الفيحاء 1-1 الفتح.

الرائد 1-2 الخليج.

الوحدة 1-3 الشباب.

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نتائج مباريات اليوم نتائج المباريات الدوري الإنجليزي الزمالك روما الزمالك وفيوتشر
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