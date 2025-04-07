تعادل الزمالك وسقوط ليفربول.. نتائج مباريات يوم الأحد 6 أبريل
كتب - نهى خورشيد:
شهدت ملاعب العالم، مساء اليوم الأحد 6 أبريل 2025، سلسلة من المباريات المثيرة ضمن منافسات عدة بطولات عربية وأوروبية، التي اتسمت بالندية والإثارة.
وفي السطور التالية، يعرض "مصراوي" أبرز نتائج مباريات اليوم في مختلف البطولات:
نتائج كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً
الكاميرون 1-2 مصر.
المغرب 3-0 تنزانيا.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
توتنهام 3-1 ساوثهامتون.
برينتفورد 0-0 تشيلسي.
فولهام 3-2 ليفربول.
مانشستر سيتي 0-0 مانشستر يونايتد.
نتائج مباريات كأس عاصمة مصر
بتروجيت 1-0 الجونة.
الزمالك 0-0 مودرن سبورت.
نتائج مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية 1-2 أتلتيكو مدريد.
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
روما 1-1 يوفنتوس.
نتائج مباريات الدوري السعودي
الفيحاء 1-1 الفتح.
الرائد 1-2 الخليج.
الوحدة 1-3 الشباب.
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