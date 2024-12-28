"تعرضت لحملات ممنهجة".. رسالة واعتذار من كهربا لجماهير الأهلي

كتبت-هند عود:

وجه محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد موقفه في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، وظهوره يمنع اللاعبين من الذهاب لتحية الجماهير في المدرجات.

وكتب كهربا عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الجمهور هو متعة الكرة وأهم عناصرها و جمهور الأهلي أكبر داعم لي و علاقتي بجمهور الأهلي كبيرة وليهم رصيد يكفي و يوفي".

وأضاف: "وأنا تعرضت لحملات ممنهجة والسباب لي ولأهلي بألفاظ محدش يقبلها على نفسه أو على أهله في رسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزه تدمر مستقبلي الكروي و مفيش لاعب كرة عايز يخسر فريقه أو يكون وحش ".

وأتم كهربا: "جمهور الأهلي طول عمره هو اللاعب رقم واحد وصاحب الفضل عليا بعد ربنا، ربنا يجعلكم دايما سند وضهر ليا و بعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".

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