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التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاسماعيلي وحرس الحدود

07:41 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الاسماعيلي

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انتهت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود التي أقيمت اليوم، على ملعب الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

وسجل حرس الحدود الهدف الأول عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25، ثم جاء الهدف الثاني لحرس الحدود عن طريق لاعب الإسماعيلي محمد بيومي في نفسه في الدقيقة 47،

وسجل ثنائية الإسماعيلي في اللقاء كلا من، الهدف الاول علي الملواني في الدقيقة 64، الهدف الثاني مروان حمدي بركلة جزاء في الدقيقة 64.

وبهذا التعادل يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بينما فريق حرس الحدود يحتل المرتبة الأخيرة في الدوري المصري برصيد 3 نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري الإسماعيلي وحرس الحدود دوري نايل
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