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الأهلي يفتح باب الاشتراك بعضويته للمصريين المقيمين في دول الخليج

07:30 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتح باب الاشتراك بالعضوية للمصريين المقيمين في دول الخليج.

ونشر الأهلي بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي جاء كالتالي:" بناءً على الخطاب الذي تلقيه إدارة النادي مؤخرًا من الرابطة المصرية في دولة قطر، والذي تضمن طلب فتح باب الاشتراك فى عضوية الأهلى لأبنائنا في الخليج بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص"

وأضاف :" ونزولاً على هذه الرغبة التي لاقت تقديراً، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان ، وسوف يقوم النادي بإرسال وفد للتواجد في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري لاستقبال كل الراغبين في الاشتراك بعضوية النادي"

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النادي الأهلي عضوية الأهلي المصريين بالخارج
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