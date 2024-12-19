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"الأول في الموسم".. بتروجيت يحقق الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري

09:07 م الخميس 19 ديسمبر 2024

بتروجيت

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق بتروجيت من تحقيق الفوز، على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويعد هذا الفوز الأول لبتروجيت في الموسم الحالي، حيث خاض 4 مباريات قبل هذا اللقاء، تعادل خلالهم في مباراتين وتلقى الهزيمة في مثلهما.

وأحرز هدف فوز بتروجيت في اللقاء، اللاعب بدر موسى في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

وبهذه النتيجة رفع بتروجيت رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الـ11 ببطولة الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم 7 في المركز الثامن.

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بتروجيت طلائع الجيش الدوري المصري
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