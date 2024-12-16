مصدر يكشف موقف الأهلي تجاه محمد شريف

كتب- مراسل مصراوي:

أوضح مصدر مطلع، أن النادي الأهلي لم يتواصل مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي، حتى هذه اللحظة، وكل ما يتردد عن الدخول في مفاوضات لضمه، ليس صحيحًا.

وأكد المصدر، أن النادي الوحيد الذي يتفاوض معه حاليًا، بيراميدز، لافتًا إلى أن الأهلي يفكر في التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للبطولات الكبرى الفترة المقبلة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في المجموعة الأولى، بجانب كل من بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 13 يوليو.

ويفتتح الأهلي مباريات كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي، يوم 15 يونيو، على ملعب هارد روك.