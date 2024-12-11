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مصراوي يكشف بديل جوميز في مباراة الزمالك ضد المصري

09:31 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وأحمد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    جوميز وأحمد سليمان
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كتب- وائل توفيق:

كشف مصدر مطلع لمصراوي، المدرب الذي سيتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك في مباراته ضد نادي المصري البورسعيدي.

ويواجه نادي الزمالك المصري البورسعيدي في مباراة تقام ضمن منافسات كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد المصدر أن أحمد مجدي سيتولي القيادة الفنية للمباراة ويعاونه حازم إمام وعماد المندوه.

يذكر أن جوزيه جوميز قرر الرحيل عن تدريب الزمالك بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الفتح السعودي.

جوزيه جوميز الزمالك موعد مباراة الزمالك ضد المصري أحمد مجدي آخر أخبار الزمالك
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