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مجدي عبدالغني: "الخطيب ماكنش بيغير معانا في غرفة الملابس.. وفاروق جعفر أهلاوي"

10:49 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    مجدي عبدالغني
  • عرض 8 صورة
    مجدي عبدالغني
  • عرض 8 صورة
    مجدي عبدالغني
  • عرض 8 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    محمود الخطيب
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    الخطيب
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    فاروق جعفر
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كتبت-هند عواد:

تحدث مجدي عبد الغني لاعب الأهلي الأسبق، عن فترة في القلعة الحمراء، وانتماء بعض نجوم الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الخطيب مرشح لرئاسة الأهلي، منذ الصغر.

وقال عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "شريف عبدالمنعم وخالد جاد الله كانوا زملكاوية و كابتن فاروق جعفر كان أهلاوي، ومحمود الخطيب منذ فترة لعبه وهو مرشح أن يكون رئيس النادي الأهلي، الكابتن حسن حمدي اعتزل كرة القدم في سن صغير وهو 28 عامًا تقريبًا وكابتن صالح سليم كان يحبه جدًا وعينه مدير كرة رغم صغر سنه".

وأضاف:" كابتن الخطيب نجم نجوم جيلنا ولم يكن يغير ملابسه معنا في غرفة الملابس، لأنه هو النجم وفي النادي الأهلي لا نفكر في الغيرة من بعضنا البعض".

وأتم تصريحاته:" حسام البدري ترك كرة القدم وعمل لمدة خمس سنوات بعيدًا عن كرة القدم وكابتن حسن حمدي هو من أعاده للعمل في كرة القدم، ومحمد عباس كان أبرز اللاعبين في الكرة المصرية ولكنه ظلم نفسه بنفسه".

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مجدي عبدالغني الخطيب فاروق جعفر
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