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بملعب رادس الفرعي.. بيراميدز يخوض أول تدريباته في تونس استعدادا للترجي

04:22 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري

يخوض اليوم فريق نادي بيراميدز أول تدريباته الجماعية في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس بالعاصمة تونس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يقام المران في السادسة من مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدون بالمعسكر.

وكان الفريق اكتفى في أول أيام تواجده في تونس بأداء التدريبات في الجيم وحمام السباحة لإزالة آثار الإجهاد بعد مباراة دجوليبا ورحلة السفر من مالي إلى تونس.

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