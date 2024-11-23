"دوري إنجليزي وزمالك ومرموش".. مواعيد مباريات اليوم السبت
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
يشهد اليوم السبت 22 نوفمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
05:00 ـ طلائع الجيش vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2
05:00 ـ الجونة vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1
08:00 ـ الزمالك vs المصري ـ أون سبورتس 1
الدوري الإنجليزي
02:30 ـ ليستر سيتي vs تشيلسي
05:00 ـ أستون فيلا vs كريستال بالاس
05:00 ـ فولهام vs وولفرهامبتون
05:00 ـ بورنموث vs برايتون
05:00 ـ إيفرتون vs برينتفورد
05:00 ـ أرسنال vs نوتينجهام فورست
07:30 ـ مانشستر سيتي vs توتنهام
الدور يالإسباني
03:00 ـ فالنسيا vs ريال بيتيس
05:15 ـ أتلتيكو مدريد vs ألافيس
07:30 ـ جيرونا vs إسبانيول
07:30 ـ لاس بالماس vs مايوركا
10:00 ـ سيلتا فيجو vs برشلونة
الدوري الألماني
07:30 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش) vs فيردر بريمن
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً ـ شمال أفريقيا
05:00 ـ تونس vs الجزائر
08:00 ـ المغرب vs ليبيا
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاماً ـ شمال أفريقيا
07:00 ـ الجزائر vs المغرب
07:00 ـ مصر vs ليبيا
الدوري الإيطالي
04:00 ـ هيلاس فيرونا vs إنتر ميلان
07:00 ـ ميلان vs يوفنتوس
الدوري السعودي
03:20 ـ الرائد vs العروبة
05:15 ـ الوحدة vs التعاون
07:00 ـ الخليج vs الهلال
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