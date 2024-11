"دوري إنجليزي وزمالك ومرموش".. مواعيد مباريات اليوم السبت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يشهد اليوم السبت 22 نوفمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز مواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

05:00 ـ طلائع الجيش vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2

05:00 ـ الجونة vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

08:00 ـ الزمالك vs المصري ـ أون سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

02:30 ـ ليستر سيتي vs تشيلسي

05:00 ـ أستون فيلا vs كريستال بالاس

05:00 ـ فولهام vs وولفرهامبتون

05:00 ـ بورنموث vs برايتون

05:00 ـ إيفرتون vs برينتفورد

05:00 ـ أرسنال vs نوتينجهام فورست

07:30 ـ مانشستر سيتي vs توتنهام

الدور يالإسباني

03:00 ـ فالنسيا vs ريال بيتيس

05:15 ـ أتلتيكو مدريد vs ألافيس

07:30 ـ جيرونا vs إسبانيول

07:30 ـ لاس بالماس vs مايوركا

10:00 ـ سيلتا فيجو vs برشلونة

الدوري الألماني

07:30 ـ آينتراخت فرانكفورت (عمر مرموش) vs فيردر بريمن



تصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً ـ شمال أفريقيا

05:00 ـ تونس vs الجزائر

08:00 ـ المغرب vs ليبيا

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاماً ـ شمال أفريقيا

07:00 ـ الجزائر vs المغرب

07:00 ـ مصر vs ليبيا

الدوري الإيطالي

04:00 ـ هيلاس فيرونا vs إنتر ميلان

07:00 ـ ميلان vs يوفنتوس

الدوري السعودي

03:20 ـ الرائد vs العروبة

05:15 ـ الوحدة vs التعاون

07:00 ـ الخليج vs الهلال

