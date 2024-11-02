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أشرف داري في 65 يوما مع الأهلي.. 10 دقائق لعب وتكرار إصابة

03:42 م السبت 02 نوفمبر 2024

أشرف داري

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كتبت-هند عواد:

يغيب المغربي أشرف داري عن الأهلي، في مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي تقام مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري المصري، بسبب إصابته.

وقال الأهلي، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية في أنكل القدم، أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء الماضي، وبدأ اللاعب برنامجه الاستشفائي والتأهيلي.

ولم يلعب أشرف داري مع الأهلي، سوى 10 دقائق فقط، في مباراة العين الإماراتي في كأس القارات، بعدما انضم إلى الفريق يوم 28 أغسطس 2024، أي قبل 65 يوما.

وغاب داري عن مباراتي جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، بسبب نفس الإصابة في أنكل القدم، وكان على مقاعد بدلاء مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي، التي فاز الأبيض بها، فيما غاب عن قائمة مباراة السوبر المصري.

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أشرف داري الأهلي الدوري المصري
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