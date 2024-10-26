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"لازم تحصل مصيبة".. رسالة من أحمد الطيب بشأن أداء الأهلي ضد الزمالك

03:49 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    الأهلي ضد الزمالك
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    مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
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كتبت-هند عواد:

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أداء الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال، والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب بالفوز بركلات الترجيح 7-6.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عجبنى جداً أداء الأهلي الشوط الأول في السوبر المصري أمام الزمالك، قدم كل حاجة حلوة باستثناء خطأ، تسبب في دخول هدف صحيح للزمالك ألغاه "الفار" و حكم المباراة، و يبقى السؤال؟ هو لازم تحصل مصيبة أو كارثة علشان اللاعبين يحسّوا بالمسئولية، لازم اللاعب يتهان أو يخصم منه مبلغ كبير و يترحّل".

وأضاف: "هل لازم إعلام الأهلي يشتموا المدرب والإدارة واللاعبين علشان يفوقوا، هل لازم تدخّل مثير للجدل من الڤار و الحكم لإنقاذ الفريق من هزيمة أو خروج من بطولة؟ ما دام الأهلي قدّم شوط زى كده ولم يستمر، يبقى المشكلة عند المدرب و اللاعبين في الإحساس بالمسئولية ودي سمات شخصيّة لابد من الاهتمام بها جداً عند انتقاء اللاعبين، ليس فقط القدرات الفنية أو البدنية".

وواصل: "لابد من دراسة جيدة لشخصيّة اللاعب وثقافته ومدى تحمله للمسئولية، و ده بيكون نتاج متابعة لفترة ليست قصيرة و الاقتراب أكثر من حياة اللاعب بعيداً عن المستطيل و المباريات، هناك شخصيات لا غبار عليها".

وأتم: "و لكن هناك لاعبين لا يستحقون أكثر من اللعب في بطولات الشركات أو الدورات الرمضانية، رغم موهبتهم الجيدة، مطلوب إعادة تقييم الموقف بشكل أفضل من كده، بعيداً عن السماسرة وإعلام السبّوبة، شخصيّة وعقليّة و أخلاق و موهبة زيزو".

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