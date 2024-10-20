"بث مباشر".. شاهد مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة "أبو ظبي الرياضية"

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز بعد قليل، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويقود الاستديو الإعلامي عدنان حمد، فيما يتواجد بالاستديو التحليلي كل من عبدالباسط الحمادي وزبير بيه وحازم إمام برفقة عدنان حمد.

وسيُعلق على أحداث المباراة كل من محمد الشامسي وبلال علام.

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