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الزمالك يعلن موعد التحرك إلى ملعب آل نهيان لمواجهة بيراميدز

12:36 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    حافلة نادي الزمالك
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    حافلة خاصة بالزمالك
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    حافلة خاصة بالزمالك
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كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، الثانية عصراً بتوقيت مصر، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر، على أن يحصل اللاعبون على راحة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

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