قرعة نظام الدوري الجديد.. بداية قوية للأهلي والزمالك.. والقمة بالجولة 15

كتبت-هند عواد:

انطلقت مراسم قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025 بنظامه الجديد، عصر اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في منطقة السادس من أكتوبر.

ويكون النظام الجديد للدوري المصري، بمواجهة الفرق بعضها البعض في 17 جولة بدور واحد فقط، ومع نهايته، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة اللقب ومجموعة البقاء.

وبعد التقسيم يتنافس أول 9 فرق على اللقب، فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

ونعرض لكم خلال السطور التالية لحظة بلحظة لمجريات القرعة:

-أحمد دياب يعلن انتهاء الدوري المصري يوم 30 مايو 2025

وجاءت مباريات الزمالك في الدوري المصري موسم 2024-2025 كالآتي:

الجولة الأولى: الزمالك vs البنك الأهلي

الجولة الثانية: سموحة vs الزمالك

الجولة الثالثة: الزمالك vs المصري

الجولة الرابعة: غزل المحلة vs الزمالك

الجولة الخامسة: الزمالك vs سيراميكا كليوباترا

الجولة السادسة: طلائع الجيش vs الزمالك

الجولة السابعة: الزمالك vs الاتحاد

الجولة الثامنة: الزمالك vs حرس الحدود

الجولة التاسعة: مودرن vs الزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك vs الجونة

الجولة 11: بيراميدز vs الزمالك

الجولة 12: الزمالك vs الإسماعيلي

الجولة 13:فاركو vs الزمالك

الجولة14: الزمالك vs بتروجت

الجولة 15: الأهلي vs الزمالك

الجولة 16: الزمالك vs زد

الجولة 17: إنبي vs الزمالك

وجاءت مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2024-2025 كالآتي:

الجولة الأولى: الأهلي vs سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية: زد vs الأهلي

الجولة الثالثة: الأهلي vs الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة: البنك الأهلي vs الأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي vs سموحة

الجولة السادسة: المصري vs الأهلي

الجولة السابعة: إنبي vs الأهلي

الجولة الثامنة: الأهلي vs الجونة

الجولة التاسعة: فاركو vs الأهلي

الجولة العاشرة: الأهلي vs بيراميدز

الجولة 11: مودرن سبورت vs الأهلي

الجولة 12: الأهلي vs بتروجت

الجولة 13: الأهلي vs غزل المحلة

الجولة14: الإسماعيلي vs الأهلي

الجولة 15: الأهلي vs الزمالك

الجولة 16: حرس الحدود vs الأهلي

الجولة 17: الأهلي vs طلائع الجيش

وللإطلاع على جدول مباريات جميع مباريات الموسم الجديد في الصور التالية.