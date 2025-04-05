مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

1 2
16:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 1
16:15

فالنسيا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:00

ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
20:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. تعليق غامض من أحمد زيزو

04:45 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورته بتعليق غامض.

ونشر زيزو صورته على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب تعليق غامض: "لا يمكن التسرع في العظمة".

وتزامن هذا التعليق مع أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي، إذ كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنهاء الأحمر اتفاقه مع اللاعب، لضمه مع نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر: "زيزو ووالده اتفقا مع الأهلي على كافة التفاصيل المالية التي تخص تعاقده الجديد، الأمر بدأ في شهر فبراير الماضي وبالتحديد في الأسبوع الأول، تحدث وسيط مع مسؤولي الأهلي للاستفسار عن رغبتهم في ضم زيزو، كصفقة انتقال حر".

ووقع الأهلي اتفاقية تعاقد ملزمة مع زيزو، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان الصفقة بشكل رسمي، وسيكون الأمر أول أيام شهر يونيو المقبل.

اقرأ أيضًا:

"خطوة متبقية".. مصدر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لعودة محمد عبد المنعم

ميدو لمصراوي: نجلي يمتلك عرضا للاحتراف بالدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي انتقال زيزو إلى الأهلي منشور غامض من زيزو الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب