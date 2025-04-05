بعد أنباء توقيعه للأهلي.. تعليق غامض من أحمد زيزو

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورته بتعليق غامض.

ونشر زيزو صورته على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب تعليق غامض: "لا يمكن التسرع في العظمة".

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وتزامن هذا التعليق مع أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي، إذ كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنهاء الأحمر اتفاقه مع اللاعب، لضمه مع نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر: "زيزو ووالده اتفقا مع الأهلي على كافة التفاصيل المالية التي تخص تعاقده الجديد، الأمر بدأ في شهر فبراير الماضي وبالتحديد في الأسبوع الأول، تحدث وسيط مع مسؤولي الأهلي للاستفسار عن رغبتهم في ضم زيزو، كصفقة انتقال حر".

ووقع الأهلي اتفاقية تعاقد ملزمة مع زيزو، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان الصفقة بشكل رسمي، وسيكون الأمر أول أيام شهر يونيو المقبل.

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