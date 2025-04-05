11 صورة ترصد مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

كتب ـ محمد الميموني:

غادرت بعثة النادي الأهلي اليوم السبت مطار القاهرة الدولي إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً وتُنقل عبر قنوات بي إن سبورت.

يذكر أن فريق الأهلي قد فاز في الذهاب على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 ـ 0 خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة