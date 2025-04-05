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"بيحبوا الدوشة".. أحمد بلال يرد على تصريح أحمد حسام ميدو

04:11 م السبت 05 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

خرج أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، بتصريح مثير للجدل، تزامن مع تصريح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي الحالي، بعد فوز فريق الناشئين بالقلعة البيضاء على الأحمر بهدف نظيف.

وكتب أحمد بلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفكرة بتاعت أنا البعبع بتاعكم دي بتفكرني لما كنت بسيب ريموت التلفزيون لابني وهو صغير كان دائما يجيب أفلام هندي، عشان بيحبوا الدوشة".

وفاز فريق الزمالك 2007 على الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في دوري الجمهورية، بنتيجة 1-0 وسجل حسين أحمد حسام ميدو هدف اللقاء الوحيد.

وعلق ميدو على المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في أسبوع واحد الحمد لله كسبنا الأهلي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة وإن شاء الله نعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل وهنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكوا، مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكم".

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