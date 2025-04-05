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بعثة الأهلي تغادر إلى موريتانيا استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

05:13 م السبت 05 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى موريتانيا، استعدادًا لملاقاة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما يقرب من سبع ساعات، حيث حرص قنديل على متابعة كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسفر، والتأكد من ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب لتوفير أفضل أجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي قد أنهى تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، إذ عقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح المهام المطلوبة خلال اللقاء، قبل أن يؤدي الفريق مرانًا خفيفًا ركز خلاله على الجوانب الخططية والبدنية.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالقلعة الحمراء حقق الفوز في مواجهة الذهاب بهدف نظيف سجله محمد هاني.

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