أبرز انتقالات الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي

يتوقع كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، أن يحقق أربعة لاعبين نجاحا كبيرا، في الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي.

ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد 8.1 مليون جنيه إسترليني)

لم يسجل كونيا أي هدف أو يصنع أي هدف، منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد في الصيفة، لكن العلامات تشير أن عودته الهجومية القوية قريبة، حيث تفوق عليه إثنين فقط في التسديدات على المرمى في أول جولتين، بعدما نجح اللاعب البرازيلي في القيام ب 7 تسديدات في أول جولتين.

ويواجه كونيا مع مان يونايتد فريق بيرنلي، أحد الأندية الثلاثة التي صعدت من دوري الدرجة الثانية في موسم 2024/25، ويستمتع الدولي البرازيلي بمواجهة الفرق الصاعدة، حيث سجل سبعة أهداف هجومية في أربع مباريات مع تلك الفرق في الموسم الماضي، بمتوسط ​​11.3 نقطة في المباراة الواحدة.

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست 7.5 مليون جنيه إسترليني)

يتمتع جيبس وايت بذكريات جيدة مع منافسه في هذا الأسبوع، حيث سجل في مباراته الأخيرة أمام وست هام يونايتد في مايو الماضي، وحصل على 11 نقطة، بجانب أنه قد بدأ الموسم الحالي بقوة أيضًا.

ونجح وايت في صناعة أربع فرص، ضعف ما صانعه أي لاعب آخر في تشكيلة نونو سانتو، في حين لم يتمكن أي من زملائه في الفريق من تحويل محاولاته الأربع لتسجيل الأهداف، في هذه الأثناء، يعاني فريق هامرز في قاع جدول الترتيب، بعد أن استقبل أهدافًا أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم.

ويواجه جيس وايت ونوتنجهام فورست بيرنلي وسندرلاند الصاعدين حديثًا في الجولتين الخامسة والسادسة، مما يعني أن ثلاثًا من مبارياته الأربع القادمة ستسجل نقطتين في تصنيف صعوبة المباريات.

دان بيرن (نيوكاسل يونايتد 5.0 مليون جنيه إسترليني)

استفاد قلب دفاع نيوكاسل يونايتد طويل القامة، من نقاط FPL الجديدة المعروضة في موسم 2025/26 في أول جولتين من المباريات، حيث يعد واحدًا من سبعة مدافعين فقط في الدوري الإنجليزي قدموا نقاط مساهمة دفاعية في مباراتيه حتى الآن، هو استمرار للأداء الذي ظهر به الموسم الماضي، حين كان سيساهم بـ 22 نقطة دفاعية، أي أكثر بعشر نقاط من أي مدافع آخر في نيوكاسل.

وكان رصيد بيرن من التسديدات داخل منطقة الجزاء والذي بلغ 23 تسديدة، متفوقا أيضا على زملائه في خط دفاع إيدي هاو، لذا فإن استقبال ليدز يونايتد لهدفين من ركلات ثابتة في الجولة الثانية من المباريات هو أمر يجب مراعاته فيما يتعلق بجاذبية بيرن الخيالية.

ومن المتوقع أن تسجل مباريات نيوكاسل الثلاث المقبلة جميعها ثلاثة أهداف أو أقل في الدوري الإنجليزي، وهو ما يشير إلى أن الحفاظ على نظافة الشباك قد يكون في الأفق أيضًا.

ريتشارليسون (توتنهام هوتسبير 6.7 مليون جنيه إسترليني)

حصل الدولي البرازيلي على عدد أكبر من التسديدات من أي مهاجم آخر في الدوري هذا الموسم، جاءت جميع أهدافه الثمانية من داخل منطقة جزاء المنافس أيضًا، لذا فهو يحصل على فرص جيدة الجودة في خط الهجوم لصالح توتنهام هوتسبير.

وريتشارليسون لم يسجل أي هدف حتى الآن في موسم 2025/26، حيث أعقب هدفيه في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بمساعدة حاسمة في الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الثانية، وكان بإمكان المهاجم أن يسجل هدفًا بنفسه ضد مانشستر سيتي، بعد أن أتيحت له ثلاث فرص برأسه، حيث خلق فريق توتنهام بقيادة توماس فرانك، العديد من الفرص ضد فريق بيب جوارديولا، يشير إلى أنهم سيحظون بفرصة هجومية كبيرة بغض النظر عن صعوبة المباراة.

وفي الواقع، فإن مباريات توتنهام التسع المقبلة تسجل جميعها ثلاثة أهداف أو أقل في الدوري.

أقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للدفاع عن جماهيره ببلاغ للنائب العام



إيقاف لاعب الزمالك والشيبي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الرابعة