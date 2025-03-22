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فانتازي.. انخفاض سعر ماركوس راشفورد

08:35 م السبت 22 مارس 2025

ماركوس راشفورد

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 22 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماركوس راشفورد (أستون فيلا) 6.6 مليون جنيه إسترليني

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راشفورد أستون فيلا فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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