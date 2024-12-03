لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
خليجي 26

البـــحرين

- -
19:30

العراق

خليجي 26

اليمن

- -
16:25

السعودية

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر بوكايو ساكا قبل الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

04:46 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

بوكايو ساكا لاعب أرسنال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.4 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.4 مليون جنيه إسترليني

يواني ويسا (برينتفورد) 6.2 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني.

ليون بيلي (أستون فيلا) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

فابيو كارفاليو (برينتفورد) 4.7 مليون جنيه إسترليني

. مادس رويرسليف (برينتفورد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

كاميرون بيوبيون (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

داني ويلبيك (برايتون) 5.9 مليون جنيه إسترليني.

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني.

جيمس جوستين (ليستر) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني.

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.2 مليون جنيه إسترليني.

روس ستيوارت (ساوثامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

ميكي فان دي فين (توتنهام) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

فانتازي ساكا الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إجماع على صلاح وبالمر.. من هو أفضل كابتن للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان