فانتازي.. انخفاض سعر لاعب تشيلسي اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأربعاء، انخفاض سعر إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 30 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

-لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

-لاعبون انخفضت أسعارهم

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

مات دوهرتي (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

وتبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، بمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

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