مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر لاعب تشيلسي اليوم

06:55 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأربعاء، انخفاض سعر إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 30 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

-لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

-لاعبون انخفضت أسعارهم

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

مات دوهرتي (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

وتبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، بمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

اقرأ أيضًا:

قبل الجولة العاشرة.. تعرف على الفرق صاحبة جدول المباريات الجيد في فانتازي

بمجموع 112 نقطة.. أفضل 11 لاعبا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

فانتازي إنزو فرنانديز مات دوهرتي الدوري الإنجليزي أسعار اللاعبين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من هم أفضل مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)