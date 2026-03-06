أدت لاعبات منتخب إيران، النشيد الوطني لبلادهن، خلال مباراة أستراليا في كأس آسيا للسيدات، وذلك بعد وصفهن بـ"الخائنات".

وفقا لموقع " newsarenaindia"، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني، لاعبات المنتخب بـ"الخائنات" بسبب صمتهن أثناء عزف النشيد الوطني.

والتزمت لاعبات إيران الصمت أثناء عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهم ضد كوريا الجنوبية، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، لكنهم تراجعن عن موقفهن لاحقا، وأدّوا التحية خلال مباراتهم ضد منتخب أستراليا للسيدات، مساء الخميس.

Every sports journalist and media should be covering this story.



It’s a matter of life & death for Iranian women’s national team.



The regime in Iran on national TV promised to make an example and punish them severely for refusing to sing the national anthem. pic.twitter.com/7MiWJmW1QQ — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 5, 2026

ووصف التلفزيون الرسمي المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، بالخونة، مما أثار مخاوف بين اللاعبات أثناء استعدادهن للعودة إلى الوطن.

وانتقد المذيع الإيراني محمد رضا شهبازي، اللاعبات بسبب صمتهن، قائلاً: "في أوقات الحرب، يجب التعامل مع الخونة بقسوة أكبر. كل من يتخذ ولو خطوة واحدة ضد الوطن في زمن الحرب يجب أن يواجه عواقب وخيمة".

🚨BREAKING: The Iranian women's football team has just REFUSED to sing the the national anthem of the Islamic Regime



To the brainwashed liberal women in the West: This is what feminism looks like.



They are incredibly brave! pic.twitter.com/CeSzGrie7P — Inevitable West (@Inevitablewest) March 3, 2026

وأضاف شهبازي: "لنأخذ على سبيل المثال قضية عدم غناء النشيد الوطني في فريق كرة القدم النسائي، وتلك الصورة التي نُشرت، لم يعد هذا مجرد احتجاج أو مظاهرة رمزية. ففي ظل ظروف الحرب، يُعدّ الذهاب إلى هناك ورفض غناء النشيد الوطني قمة الوقاحة والخيانة، يجب أن يتحملوا عار هذه الخيانة الفاضحة، ويجب محاسبتهم بشدة ليكونوا عبرة للآخرين".

لاعبات إيران يتراجعن عن موقفهن

خلال مباراة أمس ضد أستراليا، قامت اللاعبات بترديد النشيد الوطني لبلادهن، وأدين التحية العسكرية، وانتهت المباراة بفوز أستراليا برباعية نظيفة.

