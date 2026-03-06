مباريات الأمس
بعد تهديدهن ووصفهن بـ"الخائنات".. لاعبات منتخب إيران يؤدين النشيد الوطني

كتب : هند عواد

02:43 م 06/03/2026 تعديل في 03:07 م
أدت لاعبات منتخب إيران، النشيد الوطني لبلادهن، خلال مباراة أستراليا في كأس آسيا للسيدات، وذلك بعد وصفهن بـ"الخائنات".

صمت لاعبات إيران أثناء النشيد الوطني ووصفهن بالخائنات

وفقا لموقع " newsarenaindia"، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني، لاعبات المنتخب بـ"الخائنات" بسبب صمتهن أثناء عزف النشيد الوطني.

والتزمت لاعبات إيران الصمت أثناء عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهم ضد كوريا الجنوبية، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، لكنهم تراجعن عن موقفهن لاحقا، وأدّوا التحية خلال مباراتهم ضد منتخب أستراليا للسيدات، مساء الخميس.

ووصف التلفزيون الرسمي المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، بالخونة، مما أثار مخاوف بين اللاعبات أثناء استعدادهن للعودة إلى الوطن.

وانتقد المذيع الإيراني محمد رضا شهبازي، اللاعبات بسبب صمتهن، قائلاً: "في أوقات الحرب، يجب التعامل مع الخونة بقسوة أكبر. كل من يتخذ ولو خطوة واحدة ضد الوطن في زمن الحرب يجب أن يواجه عواقب وخيمة".

وأضاف شهبازي: "لنأخذ على سبيل المثال قضية عدم غناء النشيد الوطني في فريق كرة القدم النسائي، وتلك الصورة التي نُشرت، لم يعد هذا مجرد احتجاج أو مظاهرة رمزية. ففي ظل ظروف الحرب، يُعدّ الذهاب إلى هناك ورفض غناء النشيد الوطني قمة الوقاحة والخيانة، يجب أن يتحملوا عار هذه الخيانة الفاضحة، ويجب محاسبتهم بشدة ليكونوا عبرة للآخرين".

لاعبات إيران يتراجعن عن موقفهن

خلال مباراة أمس ضد أستراليا، قامت اللاعبات بترديد النشيد الوطني لبلادهن، وأدين التحية العسكرية، وانتهت المباراة بفوز أستراليا برباعية نظيفة.

