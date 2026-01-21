مباريات الأمس
لمياء بومهدي تكشف لمصراوي مصير مستقبلها مع مازيمبي

كتب : هند عواد

04:45 م 21/01/2026
كشفت لمياء بومهدي، مدربة سيدات مازيمبي الكونغولي، كواليس تواليها تدريب الفريق، ومصيرها من تجديد تعاقدها معه لموسم إضافي.

وقالت المغربية لمياء بومهدي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تلقيت اتصالًا من رئيسة مازيمبي عام 2021 وهي إيطالية، أعجبتني الفكرة، كنا نعمل على تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي".

وأضافت: "في الخمسة أشهر الأولى فشلت، لأنني لم أكن أعرف العقلية أو طريقة التأهيل، لكن بعد عام فزنا بدوري الأبطال. كان هناك عمل وتخطيط، والنادي بصراحة وفر لي جميع الإمكانيات رغم الظروف في الكونغو. لا توجد هناك بطولة محترفة، نلعب بنظام قديم، وكنا نحضر للمباريات مع فريق الرجال، لأننا لا نملك بطولة قوية، فالدوري عبارة عن مجموعات، كل منطقة لوحدها".

واختتم بومهدي تصريحاتها: "حتى الآن لم أحسم مستقبلي مع مازيمبي، ولم أقرر بعد، ولكنني سأقرر خلال الفترة المقبلة".

إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي