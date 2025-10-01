مباريات الأمس
بمشاركة الأهلي.. تحديد مكافأة بطل الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

04:17 م 01/10/2025
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قيمة جوائز مسابقات الموسم الحالي 2025-2026، من بينها بطولة الدوري المصري للسيدات.

وجاءت جوائز الدوري المصري للسيدات كالآتي:

بطل دوري الكرة النسائية يحصل على 500 ألف جنيه

الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية تحصل على 200 ألف جنيه لكل نادي

ويشارك الأهلي والزمالك، للموسم الثاني في الدوري المصري للسيدات، بعد قرار الاتحاد الأفريقي، بضرورة وجود فريق سيدات لحصول الأندية على الرخصة الأفريقية.

جدير بالذكر أن وادي دجلة يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 9 نقاط، ويليه الأهلي في المركز الثاني.

