تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

منار السيد: "فوزنا على الزمالك مهم للمنافسة على الدوري"

ديميتري لوبوف يتحدث لمصراوي عن.. منافسة الأهلي على لقب الدوري.. وأزمة

كتبت - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة مسار وإيد كوينز النيجيري، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ولعبت سيدات مسار مباراة اليوم بالتشكيل الآتي

في حراسة المرمى: حبيبة صبري.

خط الدفاع: عائشة نتونجو، حاسناث لينوس، أميرة محمد، ساندرين نيانكور.

خط الوسط: ياسمين حسنين، مايا إيهاب، شادية نانكايا.

خط الهجوم: هالة مصطفى، عهد طارق، مهيرة علي.

وكانت سيدات مسار حققن الفوز في الجولة الأولى على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي "حامل اللقب" بهدف نظيف.