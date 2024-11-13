مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

1 10
14:30
زد

زد

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

1 1
21:00
سيراليون

سيراليون

تصفيات أمم أفريقيا
ناميبيا

ناميبيا

0 0
15:00
الكاميرون

الكاميرون

جميع المباريات

إعلان

تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

09:21 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
  • عرض 5 صورة
    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
  • عرض 5 صورة
    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
  • عرض 5 صورة
    تعادل سلبي بين مسار إيد كوينز النيجيري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة مسار وإيد كوينز النيجيري، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ولعبت سيدات مسار مباراة اليوم بالتشكيل الآتي

في حراسة المرمى: حبيبة صبري.

خط الدفاع: عائشة نتونجو، حاسناث لينوس، أميرة محمد، ساندرين نيانكور.

خط الوسط: ياسمين حسنين، مايا إيهاب، شادية نانكايا.

خط الهجوم: هالة مصطفى، عهد طارق، مهيرة علي.

وكانت سيدات مسار حققن الفوز في الجولة الأولى على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي "حامل اللقب" بهدف نظيف.

تعادل مسار وإيد كوينز النيجيري دوري أبطال أفريقيا للسيدات تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة