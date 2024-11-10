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أثارت الجدل بلحيتها.. 27 صورة للاعبة فريق مازيمبي لكرة القدم النسائية

09:03 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية (
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
  • عرض 28 صورة
    فريق مازيمبي للكرة النسائية
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كتب - يوسف محمد:

أثارت اللاعبة بيلانجي نزومبا قائدة فريق الكرة النسائية بنادي مازيمبي الكونغولي، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار العديد من الصور الخاصة بها في إحدى المباريات.

وظهرت بيلانجي في العديد من الصور، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الصحف العالمية، هى تطلق لحيتها، مما أثار دهشة كل المتابعين.

وبالعودة إلى الصورة الرسمية للاعبة، التي تتواجد على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، تبين أن الصورة صحيحة.

وتبلغ بيلانجي من العمر 27 عاماً، لكونها من مواليد ديسمبر 1997 وتشارك في مركز الظهير الأيمن.

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اللاعبة بيلانجي نزومبا الكرة النسائية نادي مازيمبي الكونغولي الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي كاف لاعبة فريق مازيمبي كرة القدم النسائية
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