مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا توقع؟

كتب : نهي خورشيد

04:56 م 09/01/2026

القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت الجماهير المصرية صدمة مفاجئة قبل القمة المنتظرة أمام منتخب كوت ديفوار، بعدما فجر القط نيمبوس الشهير بلقب "عراف كأس الأمم الأفريقية"، توقعاً غير سار بشأن مصير الفراعنة في البطولة.

وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة، نشر الحساب الرسمي للقط نيمبوس مقطع فيديو جديد، ظهر خلاله القط وهو يحسم اختياره لصالح منتخب كوت ديفوار، بعدما توجه نحو الإناء الخاص بـ"الأفيال"، في إشارة إلى توقعه تفوقهم على المنتخب المصري.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار صعب أمام كوت ديفوار مساء غدٍ السبت، على ملعب أدرار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الفراعنة تأهلوا إلى الدور ربع النهائي بعد تجاوز منتخب بنين بهدف دون رد في دور الـ16، فيما بلغ منتخب كوت ديفوار الدور ذاته عقب فوزه الكبير على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة.

IMG_3517

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القط العراف يصدم منتخب مصر القط نيمبوس الشهير عراف كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"
زووم

محمد عادل إمام يرد على تصريحات شيكو الأخيرة عن "صقر وكناريا"
قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها "تويوتا" في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها "تويوتا" في مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا