تلقت الجماهير المصرية صدمة مفاجئة قبل القمة المنتظرة أمام منتخب كوت ديفوار، بعدما فجر القط نيمبوس الشهير بلقب "عراف كأس الأمم الأفريقية"، توقعاً غير سار بشأن مصير الفراعنة في البطولة.

وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة، نشر الحساب الرسمي للقط نيمبوس مقطع فيديو جديد، ظهر خلاله القط وهو يحسم اختياره لصالح منتخب كوت ديفوار، بعدما توجه نحو الإناء الخاص بـ"الأفيال"، في إشارة إلى توقعه تفوقهم على المنتخب المصري.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار صعب أمام كوت ديفوار مساء غدٍ السبت، على ملعب أدرار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان الفراعنة تأهلوا إلى الدور ربع النهائي بعد تجاوز منتخب بنين بهدف دون رد في دور الـ16، فيما بلغ منتخب كوت ديفوار الدور ذاته عقب فوزه الكبير على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة.