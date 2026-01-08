"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

يمتلك حسام حسن سجلا حافلا في تاريخ الكرة المصرية، لما قدمه في مشواره كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الوطني، لمدة تقارب الـ 24 عاما داخل المستطيل الأخضر.

ويطمح حسن أن تكون مسيرته التدريبة بنفس القدر من العطاء الذي قدمه كلاعب، في ظل قيادته للمنتخب المصري، وسط آمال كبيرة من الجماهير على استعادة أمجاد الفراعنة في المسابقات القارية.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، من كلاسيكيات الكرة الأفريقية، نظرا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به المنتخبين، كذلك مواجهاتهم الدائمة في البطولات الكبرى.

وعلى صعيد آخر، ستحمل المباراة ذكريات كأس أمم أفريقيا 2006 التي توج بها الفراعنة، في وجود حسام حسن والذي كان قاد المنتخب الوطني آنذاك، في الوقت الذي كان يعد إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الحالي، أحد الركائز الأساسية لمنتخب كوت ديفوار في ذلك الوقت، مما يجعلها مباراة ذات طابع خاص.

وكان حسن شارك أمام إيميرس فاي في مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نسخة أمم أفريقيا عام 2006، حينما كان كلا منهما يرتدي قميص منتخب بلاده ويدافع عن هدفه داخل أرضية الملعب، انتهى لصالح الفراعنة آنذاك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتكرر اللقاء بين العميد وفاي مرة أخرى بعد قرابة 20 عاما، لكن هذه المرة من على الخطوط، بعدما تولى كلا منهما القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وتوج حسام حسن بلقب كأس أمم أفريقيا كلاعب في 3 نسخ مختلفة، أعوام: "1986، 1998 و2006".

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دور ال 16، فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة لحساب الدور ذاته.

