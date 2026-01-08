مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

2 2
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"بذكريات 2006".. مباراة خاصة بين حسام حسن ومدرب كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

10:15 م 08/01/2026 تعديل في 10:28 م
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن أمام السنغال 2006 (1)
  • عرض 21 صورة
    إيمري فاس مدرب منتخب كوت ديفوار
  • عرض 21 صورة
    إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار
  • عرض 21 صورة
    مدرب منتخب كوت ديفوار
  • عرض 21 صورة
    إيميرس فاي مدرب منتخب ساحل العاج
  • عرض 21 صورة
    إيميرس فاي لاعب منتخب كوت ديفوار الأسبق
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن ورضا عبد العال ومحمد رمضان وجمال السيد وحسن حمدي نائب رئيس النادي
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن من مؤتمر مباراة مصر وةكاب فيردي
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وإبراهيم حسن
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن ومحمود الجوهري
  • عرض 21 صورة
    الأزمة الشهيرة لميدو وحسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن وإمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمتلك حسام حسن سجلا حافلا في تاريخ الكرة المصرية، لما قدمه في مشواره كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الوطني، لمدة تقارب الـ 24 عاما داخل المستطيل الأخضر.

ويطمح حسن أن تكون مسيرته التدريبة بنفس القدر من العطاء الذي قدمه كلاعب، في ظل قيادته للمنتخب المصري، وسط آمال كبيرة من الجماهير على استعادة أمجاد الفراعنة في المسابقات القارية.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، من كلاسيكيات الكرة الأفريقية، نظرا للتاريخ الكبير الذي يتمتع به المنتخبين، كذلك مواجهاتهم الدائمة في البطولات الكبرى.

وعلى صعيد آخر، ستحمل المباراة ذكريات كأس أمم أفريقيا 2006 التي توج بها الفراعنة، في وجود حسام حسن والذي كان قاد المنتخب الوطني آنذاك، في الوقت الذي كان يعد إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الحالي، أحد الركائز الأساسية لمنتخب كوت ديفوار في ذلك الوقت، مما يجعلها مباراة ذات طابع خاص.

وكان حسن شارك أمام إيميرس فاي في مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نسخة أمم أفريقيا عام 2006، حينما كان كلا منهما يرتدي قميص منتخب بلاده ويدافع عن هدفه داخل أرضية الملعب، انتهى لصالح الفراعنة آنذاك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتكرر اللقاء بين العميد وفاي مرة أخرى بعد قرابة 20 عاما، لكن هذه المرة من على الخطوط، بعدما تولى كلا منهما القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وتوج حسام حسن بلقب كأس أمم أفريقيا كلاعب في 3 نسخ مختلفة، أعوام: "1986، 1998 و2006".

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دور ال 16، فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة لحساب الدور ذاته.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا.. ما القصة؟

منتخب مصر بزيه التقليدي أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة خاصة بين حسام حسن ومدرب كوت حسام حسن مدرب المنتخب مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
شئون عربية و دولية

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..
رياضة عربية وعالمية

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..
بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع