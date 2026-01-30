مباريات الأمس
"على ظهر حصان".. 10 صور لاحتفال هادي رياض مع عائلته وأصدقائه بعد انتقاله للأهلي

كتب : يوسف محمد

11:32 م 30/01/2026 تعديل في 11:42 م
حرص هادي رياض لاعب النادي الأهلي الجديد، على الاحتفال بالانتقال إلى المارد الأحمر، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية رفقة عائلته وأصدقائه.

وكان الأهلي أعلن أمس الخميس 29 يناير الجاري، ضم هادي رياض صاحب ال 27 عاما قادما من بتروجيت بعقد لمدة 3 سنوات.

وظهر هادي رياض هو يرقص رفقة أسرته وأصدقائه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، احتفالا بانضمامه إلى الأهلي وظهرت علامات السعادة على أسرة اللاعب وكذلك أصدقائه.

وخطف صاحب ال 27 عاما الأنظار بشكل كبير، بعدما ظهر وسط الاحتفال وهو على ظهر حصان أبيض، ويلتف حوله أصدقائه وأهل قريته.

ولفت رياض الأنظار بقوة رفقة فريق بتروجيت خلال الموسم الحالي، في ظل المستوى الكبير الذي ظهر به اللاعب مع الفريق البترولي في الفترة الماضية، مما جعله محط اهتمام الكثير من الأندية، قبل أن يتمكن المارد الأحمر من ضمه.

وخاض رياض خلال الموسم الحالي رفقة الفريق البترولي 16 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

