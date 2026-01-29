مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

ساديو ماني ينشر 3 صور جديدة رفقة زوجته

كتب : مصراوي

02:47 ص 29/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ماني وزوجته (1)
  • عرض 4 صورة
    ماني وزوجته (2)
  • عرض 4 صورة
    ساديو ماني وزوجته (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك النجم السنغالي ساديو ماني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 3 صور جديدة له رفقة زوجته.

وظهر النجم السنغالي ساديو ماني رفقة زوجته داخل أحد المولات وهما يتبادلان القبلات.

وفي سياق متصل، يعيش النجم السنغالي فترة ذهبية في مسيرته الكروية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز على المغرب في النهائي، بهدف دون مقابل.

والجدير بالذكر، أن ساديو ماني توج بجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب.

أقرأ أيضًا:

"الأكثر تاريخيا".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

آخرهم تروبين.. 5 أهداف قاتلة لحراس المرمى صنعت المجد (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني وزوجته ساديو ماني منتخب السنغال زوجة ساديو ماني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأكثر تاريخيا".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأكثر تاريخيا".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول في دوري أبطال
تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
علاقات

دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون