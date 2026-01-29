ساديو ماني ينشر 3 صور جديدة رفقة زوجته

شارك النجم السنغالي ساديو ماني، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 3 صور جديدة له رفقة زوجته.

وظهر النجم السنغالي ساديو ماني رفقة زوجته داخل أحد المولات وهما يتبادلان القبلات.

وفي سياق متصل، يعيش النجم السنغالي فترة ذهبية في مسيرته الكروية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز على المغرب في النهائي، بهدف دون مقابل.

والجدير بالذكر، أن ساديو ماني توج بجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي أقيمت في المغرب.

