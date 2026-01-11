"قفل الحب".. نبيل عماد دونجا ينشر صورا جديد من شهر العسل مع زوجته

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للمنتخب المصري بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم.

وظهر عبر حسابه صورة لمنتخب مصر بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث علقت على الصورة قائلا: "تنكشني تشوف جنان، كسبنا المعركة"

كما نشرت عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صور للمنتخب أيضا وعلقت عليهم قائلا: "بنلعب حلو اللهم لا حسد، والمنتخب غفل المصريين شخصيا مش كوت ديفوار، ألف مبروك هو ده المصري وقد الجد اللهم بارك".

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي.