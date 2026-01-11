مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

"غفلونا".. أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

04:18 ص 11/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة وليد سليمان لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للمنتخب المصري بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم.

وظهر عبر حسابه صورة لمنتخب مصر بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث علقت على الصورة قائلا: "تنكشني تشوف جنان، كسبنا المعركة"

كما نشرت عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صور للمنتخب أيضا وعلقت عليهم قائلا: "بنلعب حلو اللهم لا حسد، والمنتخب غفل المصريين شخصيا مش كوت ديفوار، ألف مبروك هو ده المصري وقد الجد اللهم بارك".

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة وليد سليمان صور زوجة وليد سليمان انستقرام زوجة وليد سيلمان منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مصر وكوت ديفوار مصر والسنغال

