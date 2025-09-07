مباريات الأمس
"بملامح حقبة مختلفة".. 10 صور لنجوم منتخب مصر في التسعينيات

12:28 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب ـ نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لنجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم وكأنهم شاركوا خلال فترة التسعينات.

وظهر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش نجم السيتي إلى جانب عدد من عناصر المنتخب الحالي، من بينهم محمد الشناوي، محمد هاني ومروان عطية، بملامح جيل التسعينات.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وكان منتخب مصر الأول حقق فوزاً علي ضيفه المنتخب الاثيوبي بهدفين نظيفين ليقترب الفراعنة من حسم الصعود الي نهائيات كأس العالم 2026.

ويمكنكم مشاهدة الصور بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

الذكاء الاصطناعي منتخب مصر عمر مرموش محمد صلاح محمد الشناوي
