مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

قصص متفوتكش.. أول لاعب مسلم في تاريخ إنجلترا.. وسعر حقيبة ميسي

12:45 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ديد سبينس
  • عرض 25 صورة
    ديجد سبينس وصلاح
  • عرض 25 صورة
    ديد سبينس 4
  • عرض 25 صورة
    كيف تغلبت كاميلا هيريم بطلة باريس على السرطان (2)
  • عرض 25 صورة
    كيف تغلبت كاميلا هيريم بطلة باريس على السرطان (1)
  • عرض 25 صورة
    كيف تغلبت كاميلا هيريم بطلة باريس على السرطان (8)
  • عرض 25 صورة
    كيف تغلبت كاميلا هيريم بطلة باريس على السرطان (5)
  • عرض 25 صورة
    كيف تغلبت كاميلا هيريم بطلة باريس على السرطان (3)
  • عرض 25 صورة
    ميسي رفقة أنتونيلا (1)
  • عرض 25 صورة
    أنتونيلا وميسي وأبنائهم (1)
  • عرض 25 صورة
    ميسي وزوجته أنتونيلا (1)
  • عرض 25 صورة
    Streameast
  • عرض 25 صورة
    شيميليس بيكلي (2)
  • عرض 25 صورة
    شيميليس بيكلي (4)
  • عرض 25 صورة
    شيميليس بيكلي (3)
  • عرض 25 صورة
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (3)
  • عرض 25 صورة
    ميسي يظهر بحقيبها غالية (1)
  • عرض 25 صورة
    ميسي يظهر بحقيبها غالية (2)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
  • عرض 25 صورة
    منتخب تونس
  • عرض 25 صورة
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (8)
  • عرض 25 صورة
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (5)
  • عرض 25 صورة
    المصري عبد اللطيف أبو قورة لاعب لاودن يونايتد الأمريكي (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث دخل ديد سبينس التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مسلم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

إنجلترا تستدعي أول لاعب مسلم في تاريخها.. ما القصة؟

دخل ديد سبينس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مسلم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا عبر تاريخه الطويل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عادت للعب بعد الكيماوي.. كيف هزمت بطلة أولمبياد باريس "السرطان"؟

أصيبت كاميلا هيريم بطلة أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، بسرطان الثدي هذا الصيف، أي بعد عام من إنجازها مع منتخب بلادها النرويج، إلا أنها لم تتخلى عن مسيرتها، وواصلت المضي قدمًا بعزيمة متجددة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حققت 1.6 مليار مشاهدة".. إغلاق أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة في العالم

أعلن تحالف ACE بالتعاون مع السلطات المصرية اليوم الخميس، إغلاق منصة Streameast، التي تُعد أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة في العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نحبك".. أنتونيلا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي بعد اقتراب اعتزاله

حرص أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين وكرة القدم، على توجيه رسالة مؤثرة إلى لاعب إنتر ميامي عقب اقتراب اعتزاله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيكيلي "لمصراوي": شعور التسجيل في مرمى مصر رائع.. ومواجهتهم ستكون قوية

تحدث شيميليس بيكيلي اللاعب الأسبق لمنتخب إثيوبيا، عن مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي

وصل عبد اللطيف أبو قورة المحترف المصري إلى هدفه رقم 20 مع فريق لاودن يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأمريكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ارتدتها صديقة إيكاردي.. سعر حقيبة ميسي في معسكر الأرجنتين

وصل نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى منتخب بلاده الأرجنتين، استعدادا لمباراتي فنزويلا والإكوادور، في تصفيات كأس العالم 2026، وظهر اللاعب بحقيبة يصل سعرها إلى 99 ألف دولار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور نجم الأهلي.. تونس تقترب خطوة جديدة من مونديال 2026

واصل المنتخب التونسي تألقه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تغلب على ضيفه ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

15 صورة من مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد النني يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا (صورة)

وجه محمد النني لاعب فريق آرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، رسالة دعم للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، وذلك قبل المواجهة الهامة ضد منتخب إثيوبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قصص متفوتكش منتخب مصر منتخب إنجلترا ديد سبينس كاميلا هيريم أنتونيلا ميسي مصر وإثيوبيا عبد اللطيف أبو قورة حقيبة ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة