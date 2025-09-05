قصص متفوتكش.. أول لاعب مسلم في تاريخ إنجلترا.. وسعر حقيبة ميسي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث دخل ديد سبينس التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مسلم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

إنجلترا تستدعي أول لاعب مسلم في تاريخها.. ما القصة؟

دخل ديد سبينس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، التاريخ بعدما أصبح أول لاعب مسلم يتم استدعاؤه لتمثيل منتخب إنجلترا عبر تاريخه الطويل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عادت للعب بعد الكيماوي.. كيف هزمت بطلة أولمبياد باريس "السرطان"؟

أصيبت كاميلا هيريم بطلة أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، بسرطان الثدي هذا الصيف، أي بعد عام من إنجازها مع منتخب بلادها النرويج، إلا أنها لم تتخلى عن مسيرتها، وواصلت المضي قدمًا بعزيمة متجددة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حققت 1.6 مليار مشاهدة".. إغلاق أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة في العالم

أعلن تحالف ACE بالتعاون مع السلطات المصرية اليوم الخميس، إغلاق منصة Streameast، التي تُعد أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة في العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نحبك".. أنتونيلا توجه رسالة مؤثرة إلى ميسي بعد اقتراب اعتزاله

حرص أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين وكرة القدم، على توجيه رسالة مؤثرة إلى لاعب إنتر ميامي عقب اقتراب اعتزاله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيكيلي "لمصراوي": شعور التسجيل في مرمى مصر رائع.. ومواجهتهم ستكون قوية

تحدث شيميليس بيكيلي اللاعب الأسبق لمنتخب إثيوبيا، عن مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي

وصل عبد اللطيف أبو قورة المحترف المصري إلى هدفه رقم 20 مع فريق لاودن يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأمريكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ارتدتها صديقة إيكاردي.. سعر حقيبة ميسي في معسكر الأرجنتين

وصل نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي إلى منتخب بلاده الأرجنتين، استعدادا لمباراتي فنزويلا والإكوادور، في تصفيات كأس العالم 2026، وظهر اللاعب بحقيبة يصل سعرها إلى 99 ألف دولار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور نجم الأهلي.. تونس تقترب خطوة جديدة من مونديال 2026

واصل المنتخب التونسي تألقه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تغلب على ضيفه ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

15 صورة من مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد النني يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا (صورة)

وجه محمد النني لاعب فريق آرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، رسالة دعم للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، وذلك قبل المواجهة الهامة ضد منتخب إثيوبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا