مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

خورفكان

0 0
19:15

الشــارقة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

0 0
19:15

بني ياس

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثة طوابق ومسبحان وجيم".. 25 صورة لمنزل محمد صلاح فى مانشستر

06:21 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (9)_9
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (7)_7
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (4)_4
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (5)_5
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (25)_25
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (24)_24
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (23)_23
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (22)_22
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (21)_21
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (20)_20
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (3)_3
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (19)_19
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (18)_18
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (17)_17
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (8)_8
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (15)_15
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (14)_14
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (13)_13
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (12)_12
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (2)_2
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (10)_10
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (16)_16
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (1)_1
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في منزله بإنجلترا (11)_11
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

يعيش النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في أحد أرقى المنازل بمدينة مانشستر، حيث يجمع منزله بين الفخامة المعمارية والراحة العائلية، بما يعكس أسلوب حياة نجم عالمي اعتاد على الأناقة والخصوصية.

يتكوّن منزل صلاح في إنجلترا من ثلاثة طوابق تمتد على مساحة كبيرة، ويضم حديقة خاصة واسعة، بالإضافة إلى مسبحين، أحدهما خارجي والآخر داخلي، مما يمنحه خيارات متعددة للاسترخاء أو ممارسة الرياضة في أجواء خصوصية تامة.

يحتوي المنزل أيضًا على جراج خاص لسياراته الفاخرة، إلى جانب ملعب مخصص للجري، حيث يحرص صلاح على ممارسة التمارين في الهواء الطلق، وقد ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يركض برفقة ابنته مكة في الحديقة الخلفية، في مشهد عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره.

وتشمل تفاصيل المنزل منطقة جلوس خارجية تطل على الفناء الخلفي، مزودة بكراسي مريحة ومساحة مخصصة للتشمس، ما يجعل منها مكانًا مثاليًا للاسترخاء بعد يوم طويل من التدريبات أو المباريات.

يُعد منزل محمد صلاح في مانشستر انعكاسًا واضحًا لنمط حياته المتوازن بين الاحتراف الرياضي والخصوصية العائلية، في مكان يجمع بين التصميم العصري والطابع الهادئ.

اقرأ أيضًا:

بعد أنباء الانفصال.. نيكي نيكول تكشف علاقتها بلامين يامال لأول مرة (فيديو)

"عواد وحسام عبدالمجيد".. 15 صورة لزوجات لاعبي الزمالك ينضمون للنادي عبر العمل في الإذاعة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منزل محمد صلاح ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة