"رفقة حسني عبد ربه".. أول ظهور لحسن شحاتة بعد أزمته الصحية

كتب - يوسف محمد:

حرص حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على طمأنة الجماهير المصرية على الحالة الصحية لحسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ونشر عبد ربه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له خلال زيارة شحاتة في منزله، وكتب: "ربنا يديم على حضرتك الصحة والعافية طول العمر ويطمنا عليك دايما".

وأشاد حسني عبد ربه في الفيديو الذي قام بمشاركته بشحاتة كثيرا، ليرد عليه الأخير قائلاً: "حسني هو أكثر لاعب كان يشبه طريقة لعبي في كل شئ، هذا الحديث ليس من فراغ، لكنك كنت تشبهي في الأداء داخل الملعب ورغبتك الدائمة في تسجيل الأهداف أيضًا".

ورد عبد ربه على شحاتة، حيث كتب: "حبيبي وأبويا وكابتني المعلم، الذي لن يتكرر أبدا الكابتن حسن شحاته شرف ليا اني اكون نص الكابتن حسن شحاتة".

والجدير بالذكر أن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كان قد تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية، دخل على إثرها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية.

