كتب - نهى خورشيد

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية مدافع الفريق الأول لكرة القدم، صور له من عودته لتدريبات القلعة الحمراء، بعد تعافيه عقب خضوعه لعملية "الفتاق".

وشاركت سلمي متابعيها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من مشاركته اليوم في التدريبات على أنغام أغنية فيلم "العالمي" مع تعليق:"لقد عاد مجدداً".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بيراميدز غداً السبت، على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.