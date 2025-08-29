مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
21:00

طلائع الجيش

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

0 1
21:30

سانت باولي

"على أنغام العالمي".. زوجة مروان عطية تحتفل بعودته لتدريبات الأهلي

08:39 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    مروان عطية وزوجته (6)
    مروان عطية وزوجته (13)
    مروان عطية وزوجته (12)
    مروان عطية وزوجته (2)
    مروان عطية وزوجته (10)
    مروان عطية وزوجته (9)
    مروان عطية وزوجته (4)
    مروان عطية وزوجته (5)
    زوجة مروان عطية (7)
كتب - نهى خورشيد

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية مدافع الفريق الأول لكرة القدم، صور له من عودته لتدريبات القلعة الحمراء، بعد تعافيه عقب خضوعه لعملية "الفتاق".

وشاركت سلمي متابعيها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من مشاركته اليوم في التدريبات على أنغام أغنية فيلم "العالمي" مع تعليق:"لقد عاد مجدداً".

ستوري زوجة مروان عطية

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بيراميدز غداً السبت، على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية وزوجته مروان عطية سلمي صقر الأهلي تدريبات الأهلي الأهلي ضد بيراميدز
