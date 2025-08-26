25 صورة لميدو وزوجته في البحر بالمصيف

كتب- نهى خورشيد:

احتفل ميدو وزوجته يسرا الليثي بعيد ميلادها منذ أيام، وكما اعتادا مشاركة اللحظات الرومانسية معا شارك ميدو صورة تجمعهما ووجه لها رسالة رومانسية: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

من هي يسرا الليثى؟

وتزوجا ميدو يسرا عام 2002، وأنجبت منه 3 أولاد؛ على وحسين وهاشم، وتشجع نادي الزمالك منذ صغرها، وكانت تعمل في مجال الموضة.

وتشارك يسرا مؤخرا ميدو مشروع لاكتشاف المواهب "ذا ميكر" وتظهر معه في أحداث اختيارات اللاعبين، كما كثفت ظهورها في المناسبات الرياضية وبعض برامج البودكاست.

وقالت في حوار تلفزيوني سابق: "أنا وميدو تجوزنا صغيرين، 18 سنة، أول ما شافني أول مرة قالي هتجوزك، ولما نزل مصر كلم بابا اللي كان رافض عشان سننا صغير لسه، قالي انتوا مجانين، إزاي هتعيشي في بلد غريبة".

وأوضحت أن والدها كان يشجع نادي الزمالك بجنون، مضيفة:"لما الزمالك كان بيكسب كنا بنروح نستناه الفريق في المطار، وعمري ما كنت هعرف أتجوز راجل أهلاوي، أنا زملكاوية لآخر حتة فيا".

ولفتت إلى أنها كانت تتناقش مع ميدو وقت توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك: "كنت بتخانق معاه على التشكيل والتغييرات".

ميدو وزوجته في البحر بالمصيف

ويشارك ميدو لحظات اجتماعية ورومانسية مع يسراالليثي، سواء أثناء وجودهما على شاطيء البحر في فصل الصيف أو السهرات رفقة أولادهما.