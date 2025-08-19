مباريات الأمس
4 صور لزوجة محمد عواد خلال في ظهورها الأول عبر إذاعة الزمالك

09:34 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.

وظهرت زوجة عواد بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار، خلال أول حلاقتها في راديو صوت الزمالك، حيث تفاعل معها المتابعون من خلال التعليقات والاعجابات، وعلقت على الصور قائلا "راديو صوت الزمالك."

ويذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادما من الإسماعيلي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في ناشئي الإسماعيلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، تلاه إعارة أخرى إلى الوحدة السعودي في 2018، قبل أن يثبت أقدامه مع الزمالك بشكل نهائي.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض الحارس البالغ من العمر 33 عاما 135 مباراة، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 62 لقاء.

ولم يشارك عواد في مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

