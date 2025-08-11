مباريات الأمس
"بحضور نجوم الأهلي".. 10 صور من احتفال مروان عطية بافتتاح مشروعه الخاص

03:48 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
background

كتب - يوسف محمد:

احتفل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، بافتتاح مشروعه الخاص وهو معرض للسيارات.

وشهد الحفل أمس الأحد، حضور عدد من نجوم النادي الأهلي وعلى رأسهم، الثنائي إمام عاشور وكذلك النجم المغربي أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبخلاف نجوم كرة القدم، شهد الحفل أيضًا تواجد الفنان بيومي فؤاد، الذي حرص على التواجد لمشاركة عطية حفل افتتاح مشروعه، خاصة وأنه يعد أحد الفنانين المعروفين بحبهم الشديد للنادي الأهلي.

ويغيب مروان عطية عن النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية بسبب إجرائه عملية جراحية "الفتاق"، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان عطية غاب، عن مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أول أمس السبت، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أقرأ أيضًا:

الجونة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي افتتاح مشورع مروان عطية الخاص أشرف بن شرقي إمام عاشور
