كتب - يوسف محمد:

تصدر محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية من سيدة مغربية.

ونشرت بلوجر مغربية تدعى حنان أمس، عدد من الصور رفقة أحد الأشخاص عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقامت بإخفاء وجهه من خلال وضع رموز تعبيرية، إلا أنه تم التأكد من أن الصورة لها رفقة النني، خاصة وأن أماكن تواجدهما معا في أكثر من مرة بمكان واحد خلال نفس الفترة، كان أحد أبرز الأمور التي أثبتت هذا الأمر.

كما أن عقب نشر زوجة النني للصور مباشرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها، رفقة النني، خلال تواجدهما في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكان مصراوي تواصل مع أحد المقربين للنني، الذي أكد أن اللاعب تعرف على زوجته الثانية، خلال تواجده في الإمارات، أنه كان حريص على عدم نشر الكثير من الصور معها في الفترة الماضية احتراما لزوجته الأولى".

من هى زوجة محمد النني الثانية؟

ومع انتشار خبر زواج النني للمرة الثانية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بدأ الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم، يستعينون بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل معرفة أبرز التفاصيل والمعلومات الخاصة بزوجته.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات الخاصة بزوجة نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الثاني، والتي تدعى حنان.

وتعمل زوجة النني كصانعة محتوى "بلوجر"، بجانب امتلاكها مشاريع خاصة بالموضة، حيث تمتلك علامة تجارية باسم "لمست مراكش".

وتمتلك حنان حساب رسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصل عدد متابعيه إلى ما يقرب من 32 ألف متابع، لكنها قامت بتغيير الخاصية الخاصة به وجعله خاص "مغلق" للأصدقاء فقط، بعد انتشار خبر الزواج رسميا.

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