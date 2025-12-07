إعلان

"يُعامل مثل ميسي ورونالدو".. أحمد حسن كوكا يدعم محمد صلاح

كتب : محمد القرش

07:11 م 07/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كوكا و محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، رسالة دعم قوية لمحمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ليفربول خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن لاعبا بحجمه لا يعامل كغيره داخل الملعب.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كل لاعب يشعر بالألم حين يُستبعد من التشكيل؛ إحباط، ضيق، وربما اكتئاب بسيط، لكننا ننتظر فرصتنا لنثبت أحقيتنا، هذه هي القاعدة للجميع، لكن محمد صلاح ليس كأي لاعب".

وأضاف: "مو ينتمي لفئة لاعبين مثل ميسي ورونالدو، لاعبو هذا المستوى لا يجلسون على الدكة، وإن حدث ذلك، فيجب أن يكونوا أول من يدخل الملعب، وليس أن تبقى مشاركتهم معلّقة، هذا تقليل من كل ما قدمه للنادي".

واختتم كوكا: "هو ليس مجرد زميل، بل أخ وقائد وأسطورة لناديه ولبلده، كل المواقف الصعبة مؤقتة، وستمر كما تمر كل العواصف، وتبقى عظمتك فقط".

اقرأ أيضًا:

"حملت الفريق لسنوات".. أسطورة اليونايتد والريال ينتقد تصريحات محمد صلاح

"مستعد للبيع".. تطورات أزمة محمد صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح كوكا أزمة صلاح أحمد حسن كوكا ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان