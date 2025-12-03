مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

"سكرة".. 11 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:47 ص 03/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (5)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (6)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (7)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (8)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (9)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (10)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (11)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (1)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (4)
  • عرض 11 صورة
    زوجة محمد عواد (3)

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل الاستديو.

صور زوجة محمد عواد نجم الزمالك

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث علق الكثيرون عليها، ومن أبرز التعليقات: "سكره".

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو "صوت الزمالك"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد حنين خالد زوجة محمد عواد الزمالك راديو الزمالك

