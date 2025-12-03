"سكرة".. 11 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

نجل لاعب الأهلي السابق.. من هو الطفل الذي ظهر مع محمد صلاح في إعلان إحدى

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل الاستديو.

صور زوجة محمد عواد نجم الزمالك

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث علق الكثيرون عليها، ومن أبرز التعليقات: "سكره".

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو "صوت الزمالك"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.