يستضيف ملعب الاستاد الكبير أول كما يطلق عليه "أدرار" –وتعنى الجبل باللغة الأمازيغية- في مدينة أكادير، مباريات منتخب مصر في مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويقع الاستاد الكبير "أدرار" في مدينة أكادير الساحلية، وتم افتتاحه في عام 2013، بتصميم أنيق ومرافق حديثة، إذ يجمع بين الأناقة والعملية.

وخضع ستاد أدرار، لعمليات تجديد واسعة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وكذلك قبل استضافة كأس العالم 2030،

وشملت عمليات التجديد، تحسينات خارجية للملعب، مما زار سعة مواقف السيارات من 2600 إلى 4100 موقف، إذ خضع الملعب لتحديثات شاملة باستثمار بلغ 34 مليون يورو (39.5 مليون دولار) حتى الآن، وقد تم إنشاء ثلاثة ملاعب تدريب وملعب مصغر خارج الملعب الرئيسي.

وتشمل التحسينات الأمنية تقنية التعرف على الوجه، واستبدال العشب في كل من الملعب الرئيسي وملاعب التدريب، وتجديد غرف تبديل الملابس.

وتوجد مرحلة ثانية لتجديد الملعب، والمقرر إنجازها بحلول عام 2030، فستعمل على توسيع سعة المقاعد من 41800 إلى 46000 مقعد، وتركيب سقف بانورامي بزاوية 360 درجة، ورفع مستوى مناطق كبار الشخصيات بما يتماشى مع متطلبات الفيفا لاستضافة المغرب لكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

معلومات عن ستاد أدرار

بدأ بناء ستاد أكادير في الأصل عام 2003، لكنه واجه تأخيرات كبيرة بعد اختيار جنوب أفريقيا، بدلاً من المغرب، لاستضافة كأس العالم 2010، استؤنف المشروع عام 2007 مع خطط لافتتاحه بنهاية عام 2009، إلا أن عقبات مختلفة أدت إلى تمديد الجدول الزمني.

وتم افتتاح الملعب في 11 أكتوبر 2013، إذ استضاف مباراة بين فريق حسنية أكادير المغربي وفريق القبائل الجزائري.

